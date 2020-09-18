Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Звонарь из Кыштыма провёл мастер-класс по колокольному звону

Вчера, 14:45 Категория: Культура
284
0

 

В минувшую субботу, 19 сентября, в Верхнем Уфалее прошёл седьмой областной открытый фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест». В нём приняли участи профессиональные звонари из Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Полевского, Копейска, Кусы, Кузнецкого и Кыштыма.

 


Наш город представлял звонарь храма Сошествия Святого духа на Апостолов Виталий Савелюк. В фестивале он принимает участие уже несколько лет подряд. После успешного выступления Виталий Савелюк провёл мастер-класс колокольного звона для всех желающих гостей фестиваля.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Верхний Уфалей колокольный звон

Похожие публикации:

В Кыштыме выступят мастера духовной музыки и колокольного звона Челябинской митрополии

Кыштым вновь посетит митрополит Челябинский и Миасский Григорий

Жители Кыштыма молниеносно раскупили билеты на открытие международного фестиваля духовной музыки

Жителей Кыштыма приглашают попробовать себя в роли звонарей

На экскурсию в Кыштым приехал даже турист из Санкт-Петербурга

Комментарии:

Добавить