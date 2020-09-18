Звонарь из Кыштыма провёл мастер-класс по колокольному звону
Вчера, 14:45 Категория: Культура
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В минувшую субботу, 19 сентября, в Верхнем Уфалее прошёл седьмой областной открытый фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест». В нём приняли участи профессиональные звонари из Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Полевского, Копейска, Кусы, Кузнецкого и Кыштыма.
Наш город представлял звонарь храма Сошествия Святого духа на Апостолов Виталий Савелюк. В фестивале он принимает участие уже несколько лет подряд. После успешного выступления Виталий Савелюк провёл мастер-класс колокольного звона для всех желающих гостей фестиваля.