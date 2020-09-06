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Автор из Кыштыма стала лауреатом конкурса, прошедшего в рамках литературного марафона

Вчера, 12:36 Категория: Культура
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В начале сентября на интерактивной площадке ВКонтакте в группе Центра народного творчества прошёл литературный онлайн-марафон «ЛитВЕКТОР».

Марина Шалыгина из Кыштыма стала лауреатом. Она заняла третье место в номинации «Проза» в конкурсе авторских произведений, посвящённых 75-летию Великой Победы.

На протяжении четырёх дней участники из разных географических локаций выходили на связь, слушали экспресс-лекции, семинары и мастер-классы в исполнении мастеров литературного жанра. Авторы из Челябинской области пообщались с коллегами из Башкирии, Сирии, Индии, Анголы, Ирака и Йемена.

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Теги: Кыштым Лауреат Автор из Кыштыма

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