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Жителей Кыштыма приглашают сегодня посмотреть фильм с участием актёра Бориса Клюева

Сегодня, 16:34 Категория: Культура
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Сегодня, 4 сентября, в 19:30 около Народного дома под открытым небом пройдёт показ советского художественного фильма «Моонзунд», в честь памяти народного артиста Российской Федерации Бориса Клюева. Актёр ушёл из жизни 1 сентября этого года.

Борис Владимирович играл в театре и кино, был театральным педагогом, профессором и одним из ведущих актёров Государственного академического Малого театра.

Действие кинокартины «Моонзунд» происходит в 1915 – 1917 годы. В фильме рассказывается о заключительном периоде участия Российского флота в Первой мировой войне на Балтийском театре военных действий.

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Теги: Кыштым Показ фильма Борис Клюев

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