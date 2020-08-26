В кыштымском музее открылась экспозиция «Настоящая цифра»

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Вчера, 27 августа, в кыштымском историко-революционном музее открылась интерактивная выставка «Настоящая цифра». Этот необычный проект удалось реализовать благодаря сотрудничеству кыштымского музея и «Антимузея компьютеров и видеоигр» из города Екатеринбурга.

Немногочисленных гостей поприветствовал заместитель начальника управления по культуре Кыштымского городского округа Андрей Зуев. Он зачитал поздравительную телеграмму от министерства культуры Челябинской области: «Жителям Кыштымского округа и близлежащих районов предоставлена уникальная возможность познакомиться с экспозицией, где в одном месте собраны история развития персональных компьютеров и компьютерных игр за более чем 40-летнюю историю их развития. Выставка в доступном и интересном формате мотивирует на ознакомление с историческими аспектами, нацеленными на созидание и развитие. Представленные на выставке отечественные и зарубежные компьютеры не оставят посетителей выставки равнодушными».

По мнению заместителя главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям Елены Зарубиной, которая также была приглашена на открытие выставки, увидеть экспозицию должен каждый!

– Для старшего поколения это будет встреча с юностью или даже детством, – сказала Елена Александровна. – А молодёжи наверняка будет интересно посмотреть, с чего всё начиналось и какими компьютерными играми увлекались дети в советское время.

С «Настоящей цифрой» гостей познакомил руководитель «Антимузея компьютеров и видеоигр», автор экспозиции Сергей Мартьянов.

– Мы привезли в Кыштым наиболее интересные устройства 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века, – говорит Сергей Сергеевич. – Всего в нашем антимузее более восьми тысяч экспонатов из России, США, Германии, Японии. Некоторые предоставлены частными коллекционерами со всей России и даже из других стран.

Выставка будет работать до конца января 2021 года в здании прогимназии на улице Республики, 10. Пока в регионе действует режим повышенной готовности, музей принимает посетителей по предварительной записи, а экскурсии проводятся небольшими группами с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Записаться можно по телефону музея 4-12-55 в рабочее время.