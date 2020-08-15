В Кыштыме начался частушечный марафон

Сегодня, 11:08 Категория: Культура

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Сергей и Ирина Елисеевы из Кыштыма запустили частушечный марафон. Семья известна в нашем городе и за его пределами своим музыкальным талантом. Поют не только супруги, но и их дочери – Алёна, Александра и Анна.

Недавно был создан новый ансамбль «Аннушка», где Сергей является руководителем.

– Музыка в любое время поднимает настроение, а кыштымцы любят петь, поэтому мы решили запустить марафон «Пой, частушка озорная!», – сказал сайту «КР» Сергей Елисеев.

Певцы задали тему и ждут частушечных ответов от местных жителей в видео-формате. Присылать их нужно в сообщения на страницу Народного дома ВКонтакте. Нецензурную лексику в частушках использовать запрещено.

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