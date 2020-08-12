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Авторская легенда краеведа из Кыштыма прозвучит на радио «Голоса планеты»

Сегодня, 10:56 Категория: Культура
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Руководитель кыштымского клуба краеведов «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг стала победителем международного конкурса «Наша родина –Россия!» в номинации «Легенда».

– Я написала легенду об озере Сартобак. Ещё с детства слышала названия озёр от родителей, бабушки и дедушки. Мы часто ездили в лес и ценили богатство, подаренное природой, – рассказывает Лариса Валентиновна. – Я люблю свой край, малую Родину. Очень хочу, чтобы о южноуральской красоте знали не только жители в нашем регионе, но и в других уголках нашей большой и многонациональной страны. Легенду об озере Сартобак я рассказываю на своих экскурсиях.

Озеро Сартобак находится справа от трассы Касли – Кыштым. Водоём пользуется популярностью у рыбаков и отдыхающих.

Авторская легенда Ларисы Цукерберг появится в эфире радио «Голоса планеты» 25 августа в 12:00 по московскому времени. Послушать программу можно онлайн или в записи, перейдя по ссылки https://www.golosaplanet.biz/.

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Теги: Кыштым Легенды Тихое зимовье

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