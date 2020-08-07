В Кыштыме готовится площадка для сборки чугунного фонтана

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В минувшие выходные на участке за остановкой в центре города со стороны Кыштымского машобъединения произведён опил деревьев. Это необходимо для обустройства здесь площадки под чугунный фонтан.

Воссоздание утраченных частей, реставрация сохранившихся до наших дней и сборка «кыштымского чуда», как называют чугунный фонтан исследователи и краеведы - поистине знаковое событие для нашего города.

«Планировали в 2019 году закончить работу по воссозданию утраченных частей и реставрации сохранившихся. К сожалению, а может быть и к счастью для истории Кыштыма, при проведении ультразвукового исследования основной чаши выяснилось, что объект (фонтан) относится к более раннему периоду. В связи с этим пришлось разрабатывать дополнительную проектную документацию, проходить историко-культурную экспертизу. На данный момент получено положительное заключение госохранкультуры, и мы продолжили заниматься фонтаном»,- отметила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в интервью газете «Кыштымский рабочий».

Подготовка площадки для переноса фонтана и его сборки началась. Напомним, что с идеей переместить фонтан на историческое место – в центральную часть города (предзаводскую площадь) – выступили сами кыштымцы. Большая подготовительная работа была проведена местными краеведами, общественной организацией «Феникс». Разработкой научно – проектной документации занимался Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Уральский научно – исследовательский и проектно – конструкторский институт под руководством Александра Долгова, члена – корреспондента РААСН, кандидата архитектуры, профессора, заслуженного архитектора России. Расходы по обследованию, разработке научно – проектной и проектно – сметной документации, восстановлению «кыштымского чуда» взяла на себя Русская медная компания.

Как сказал сайту администрации заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая, до сентября планируется изготовить фундамент под установку чугунного фонтана, объекта культурного наследия регионального значения. Затем подрядчики приступят к благоустройству прилегающей территории. По словам Рудольфа Ревазовича, площадка в 400 квадратных метров будет выполнена из гранита.

– Конечно, мы планируем, что чугунный фонтан будет действующим, – заметил Рудольф Гурцкая. – Но работа предстоит ещё очень большая и технически сложная, поэтому подача воды – это вопрос, скорее всего, следующего года.