В Кыштыме спектакль народного театра стал одним из самых востребованных онлайн-проектов

Сегодня, 15:33 Категория: Культура

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Коллектив Народного дома в Кыштыме в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, провёл 57 мероприятий в дистанционном формате. Их можно посмотреть на официальных страницах учреждения культуры в социальных сетях. Всего мероприятия просмотрели 46111 человек.

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника управления по культуре Кыштымского городского округа Андрей Зуев, наибольшей популярностью пользуется спектакль «Шутки в глухомани», созданный народным театром «То, что надо» (режиссёр Луиза Левченко).

Спектакль был поставлен в прошлом году и так полюбился кыштымцам, что даже спустя год после премьеры он пользуется интересом у пользователей социальных сетей. Посмотреть постановку и оставить отзыв можно в группе Народного дома ВКонтакте: https://vk.com/id485277651