В Челябинской области закрывается один из популярных книжных магазинов

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В Челябинске закрылся филиал одного из полюбившихся горожанам книжных магазинов. Сеть «Читай-Город» сократила количество филиалов. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru. Предприниматель Артём Писанов в своём аккаунте на «Фейсбуке» предлагает бесплатно забрать стеллажи в школы или магазины.

На фотографиях запечатлены пустующие полки филиала книжного на улице Кирова. Отделы «Читай-Города», как и остальные магазины в Челябинске и области, были закрыты в марте из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.