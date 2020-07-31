В Кыштыме появится музейный кинозал и откроется выставка компьютеров

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Директор Кыштымского историко-революционного музея Розалия Галябиева и директор «Антимузея компьютеров и видеоигр» из города Екатеринбурга Сергей Мартьянов заключили договор о создании первой на Южном Урале экспозиции музея компьютеров. Выставочный проект представят в Кыштыме под названием «Настоящая цифра».

Посетители узнают историю эволюции счётных систем и вычислительных машин с древних времён до наших дней. Некоторые экспонаты действующие, поэтому получится даже поиграть в компьютерные игры разных лет.



– В рамках выставочного проекта начнёт работу музейный кинозал, в котором гостям предоставят возможность посмотреть научно-популярные фильмы о развитии отечественной и мировой кибернетики, послушать лектории, – сказал сайту «КР» заместитель начальника управления по культуре Андрей Зуев. – Техническое открытие музея компьютеров в Кыштыме запланировано на 22 августа. А вот приём посетителей начнётся, как только будут сняты ограничения, введённые из-за распространения COVID-19.