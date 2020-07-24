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Жителей Кыштыма приглашают принять участие в онлайн-игре о родном городе

Сегодня, 10:47 Категория: Культура
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В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина для жителей Кыштыма проводят онлайн-игру, в основе – проверка знаний о нашем городе, которому в этом году исполнилось 263 года.


В игре предлагается разгадать кроссворд с вопросами о Кыштыме, сопоставить улицы города по новому и старому названию.


– Когда ввели ограничения в связи с коронавирусом, мы предложили читателям участвовать в познавательных играх в интернете, – сказала сайту «КР» заведующая отделом обслуживания Дарья Трапезникова. – Уже прошли подобные игры по темам искусства, биографии и творчества Александра Пушкина.


В эту пятницу, 31 июля, в 14:00 начнётся викторина «Путешествие в мир Гарри Поттера». С подробностями можно ознакомиться здесь.

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Теги: Кыштым День города библиотека имени Бориса Швейкина квест викторина Гарри Поттер

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