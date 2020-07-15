«Ярмарку на рудниках», которая должна была пройти под Кыштымом, отменили

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В этом году в посёлке Слюдорудник не будет проводиться «Ярмарка на рудниках». Как сказала сайту «КР» директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, такое решение далось нелегко, но оно связано с обеспечением безопасности участников и гостей ярмарки и соблюдением ограничительных мер, которые действуют в Челябинской области.



По словам организаторов, предоплата, которая была внесена мастерами для участия, сохранится на будущий год.



Напомним, ежегодно ярмарка становилась пространством для совместного времяпровождения детей и взрослых. Проводились презентации и продажа уникальных изделий уральских мастеров, увлекательные экскурсии по окрестностям Слюдорудника, обучающие программы и мастер-классы.