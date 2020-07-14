Житель Израиля стал автором книги о Кыштыме и Каслях

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Фото Анны Наумовой

Уроженец Челябинска Василий Вишневский, который сейчас живёт в Израиле, занимается архивными исследованиями с 2013 года, а вчера его издание «Ревизские сказки шестой ревизии Кыштымских и Каслинских заводов, а также принадлежащих к оным сел и деревень» было доставлено в Кыштым.

У Василия Вишневского с детства интерес к истории и генеалогии. Его дед – Геннадий Васильевич Мещеряков родом из нашего города, работал учителем истории.

Как сказал сайту «КР» Василий Вишневский, ревизская сказка – перепись податного населения, то есть всех людей определенного сословия приписанных, условно говоря, к налогоплательщикам. В книге приведены сведения из материалов, находящихся на хранении в Государственном архиве Свердловской области.

Форматировал издание и расшифровывал текст сам автор.

Копии книги отправлены в Пермский архив и публичную библиотеку, в Касли, Кыштым, Челябинский архив и публичную библиотеку, в Москву, 16 обязательных экземпляров переданы в Российскую книжную палату.

В Кыштыме «Ревизские сказки шестой ревизии Кыштымских и Каслинских заводов…» будут храниться в Центральной городской библиотеке имени Б.Е. Швейкина, в историко-революционном музее и у местных краеведов. Общий тираж составил 100 экземпляров.