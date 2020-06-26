В Кыштыме прошли видеосъёмки на основе личных дневников, написанных в XIX- XX веках

Вчера, 17:42 Категория: Культура

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Вчера, 28 июня, на территории усадьбы Демидовых в Кыштыме прошли съёмки проекта «Из дневников прошлых лет». Были задействованы 12 актёров театральной студии «Окно». Дети и подростки занимаются в Доме детского творчества под руководством Елены Журавлёвой.

– Вопреки серым будням получилось устроить яркое событие. Несмотря на шквалистый ветер и дождь участники процесса получили колоссальное удовольствие, – рассказала сайту «КР» Елена Журавлёва. – Съёмки проходили около Белого дома. Здесь когда-то прогуливались Демидов, Менделеев, Калинин, Дружинин... У чтецов получилось резонировать с эпохой тех лет.

Проект «Из дневников прошлых лет» начался в мае этого года. Участники ознакомились с культурой XIX- XX веков, придумали образы и подготовили для прочтения отрывки из личных дневников, авторы которых жили в прошлые столетия. Над съёмкой и монтажом видео работают создатели кинокомпании «Стелла» – заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры Николай Тележников и доцент кафедры Стелла Панова.

Даже родители приняли участие в съёмках, помогая держать светоотражатели в ненастную погоду.

Съёмки прошли в рамках проекта «Бюро Усадьба», направленного на возвращение приусадебных парков рядом с Белым домом и домом Дружинина в событийную и культурную повестку Кыштыма. Видео планируется показать в эфире Кыштымского телевидения и при проведении различных мероприятиий Центра развития туризма.