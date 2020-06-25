Бронзовый кот, созданный скульптором из Кыштыма, отправится в Санкт-Петербург

Сегодня, 13:14 Категория: Культура

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Скульптор из Кыштыма Владимир Сырейщиков рассказал сайту «КР» что создаётся сейчас в его мастерской.

Так, с прошлого года он занимается изготовлением деталей декора для колонн Христорождественской церкви. В этом году планируется завершить работу для верхней части храма.

– Самое сложное в этом деле – аккуратность, элементов очень много и нужно качественно их сделать. Они не будет отличаться от первоначальных, за основу берутся старые образцы, – рассказал сайту «КР» Владимир. – На подготовительном этапе снимали старые детали, мой коллега – Юрий Леонидович Борисенков сделал модель. Для изготовления используется высокопрочный бетон. Грунтовать и красить элементы будут строители.

Специально для наших читателей Владимир представил и другие работы. Элемент садово-парковой композиции «Добрый кот» из бронзы скоро отправится к постоянным заказчикам в Санкт-Петербург.

Также наш земляк работает над созданием постамента для памятника дипломату и государственному деятелю Николаю Павловичу Игнатьеву. Монумент будет установлен на Амуре.

Среди разнообразных элементов и скульптур в мастерской привлекает внимание макет памятника воинам-пограничникам. В нём соединились три эпохи: дореволюционная, периода Великой Отечественной войны и советско-современная. Символом каждой эпохи стал головной убор пограничника и оружие. Такой памятник отлично бы вписался в облик Кыштыма и украсил улицу любого города.

Подробности о творчестве и новых работах Владимира Сырейщикова читайте в одном из ближайших выпусков газеты «Кыштымский рабочий».