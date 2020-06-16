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Жители Кыштыма поддержали онлайн-конкурсы по случаю Дня города и Дня России

Сегодня, 12:25 Категория: Культура
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В Доме культуры металлургов подвели итоги фотоконкурса «Любимый город», посвящённого 263-летию Кыштыма. Было принято 37 фоторабот от взрослых и детей. Победителем стала Мирослава Алферова. В этом году семилетняя Мирослава пойдёт в первый класс школы № 2. 

Ещё один конкурс проводился в честь Дня России Областным домом дружбы народов. В номинации чтецов «Стихи о Родине» первое место занял восьмилетний ученик начальной школы № 2 Глеб Исламов из Кыштыма. Его брат Егор – на втором месте.

 

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Теги: Кыштым онлайн конкурс День России День города конкурс чтецов

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