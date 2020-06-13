Детские стихи Ольги Большаковой из Кыштыма стали лучшими на областном конкурсе
Сегодня, 11:08 Категория: Культура
223
0
Подведены итоги областного литературного конкурса «Литера Артель-2020». В номинации «Детская литература» победителем признана сотрудница Центральной городской библиотеки имени Швейкина Ольга Большакова. Ольга Анатольевна работает библиотекарем десять лет. Также она является участником кыштымского литературного объединения «Грани».
– Писать детские стихи я начала с рождением внучки Ксюши. Сейчас ей восемь лет. Раньше сочиняла индивидуальные поздравления на дни рождения, свадьбы и праздники. Победа в конкурсе стала для меня полной неожиданностью. Меня переполняют эмоции, – рассказала сайту «КР» Ольга Большакова.
Карасик
Задира, маленький карасик,
Учился плохо в рыбьем классе.
Не мог запомнить пустяка:
Нельзя с крючка есть червяка!
Он над учителем смеялся,
И на крючок – увы! – попался!
Море
Море! Вот оно какое:
Необъятное, большое
Где в лазоревой дали
Ходят важно корабли,
И снуют туда-сюда
Рыболовные суда,
Лодки и судёнышки,
В них вода на донышке.
Если буря море тронет,
Море мечется и стонет,
А когда на море штиль –
Отрабатываем стиль:
Баттерфляй и кроль, и брасс.
Самый смелый кто у нас?
Вечер. Сказочной жар-птицей
Солнце за море садится.
Море спит. Поёт прибой:
Спать пора и нам с тобой.