Детские стихи Ольги Большаковой из Кыштыма стали лучшими на областном конкурсе

Сегодня, 11:08 Категория: Культура

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Подведены итоги областного литературного конкурса «Литера Артель-2020». В номинации «Детская литература» победителем признана сотрудница Центральной городской библиотеки имени Швейкина Ольга Большакова. Ольга Анатольевна работает библиотекарем десять лет. Также она является участником кыштымского литературного объединения «Грани».

– Писать детские стихи я начала с рождением внучки Ксюши. Сейчас ей восемь лет. Раньше сочиняла индивидуальные поздравления на дни рождения, свадьбы и праздники. Победа в конкурсе стала для меня полной неожиданностью. Меня переполняют эмоции, – рассказала сайту «КР» Ольга Большакова.

Карасик

Задира, маленький карасик,

Учился плохо в рыбьем классе.

Не мог запомнить пустяка:

Нельзя с крючка есть червяка!

Он над учителем смеялся,

И на крючок – увы! – попался!

Море

Море! Вот оно какое:

Необъятное, большое

Где в лазоревой дали

Ходят важно корабли,

И снуют туда-сюда

Рыболовные суда,

Лодки и судёнышки,

В них вода на донышке.

Если буря море тронет,

Море мечется и стонет,

А когда на море штиль –

Отрабатываем стиль:

Баттерфляй и кроль, и брасс.

Самый смелый кто у нас?

Вечер. Сказочной жар-птицей

Солнце за море садится.

Море спит. Поёт прибой:

Спать пора и нам с тобой.