Краевед из Кыштыма победила во всероссийском конкурсе
Вчера, 11:41 Категория: Культура
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Лариса Цукерберг – руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье» – стала победителем всероссийского конкурса «Я люблю тебя, Россия!» в номинации «Фольклорное творчество: легенда».
В День России, 12 июня в 12 часов, Лариса Валентиновна выступит на Радио «Голос планеты» с легендой о роднике «Марьины слёзы». Для участия в конкурсе Лариса Цукерберг сняла видео, в котором и рассказала эту легенду.
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