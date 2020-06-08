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Краевед из Кыштыма победила во всероссийском конкурсе

Вчера, 11:41 Категория: Культура
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Лариса Цукерберг – руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье» – стала победителем всероссийского конкурса «Я люблю тебя, Россия!» в номинации «Фольклорное творчество: легенда».


В День России, 12 июня в 12 часов, Лариса Валентиновна выступит на Радио «Голос планеты» с легендой о роднике «Марьины слёзы». Для участия в конкурсе Лариса Цукерберг сняла видео, в котором и рассказала эту легенду. 

 


Радио «Голос планеты» осуществляет своё вещание исключительно в интернете.

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Теги: Кыштым Голос Планеты конкурс Я люблю тебя Россия

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