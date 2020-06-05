В кинотеатре Кыштыма готовятся возобновить показ фильмов

Вчера, 15:17 Категория: Культура

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что кинотеатры в Росси планируют открыть в середине июля. А вот театры и концертные залы откроют на последнем этапе снятия ограничений – осенью.



При этом Роспотребнадзор уже разработал рекомендации к работе кинотеатров. Посадка в зрительный зал будет вестись с учётом социальной дистанции, за исключением семей. Кинотеатры должны будут проводить дезинфекцию помещения после каждого сеанса. А зрителей обеспечивать дезинфицирующими средствами защиты. Интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут.



Известие о скором возобновлении работы с радостью восприняли в кыштымском кинотеатре – развлекательном комплексе «Октябрь».



– Не секрет, что эти месяцы простоя выдались очень тяжелыми, – сказала сайту «КР» администратор кинотеатра Анастасия Морозова. – Мы готовы открыться, как только будет дано разрешение. Все предписанные меры Роспотребнадзора будут соблюдаться. Должна заметить, что и ранее между сеансами соблюдался временной промежуток, а уборка зала осуществлялась после каждого сеанса.



Напомним, сейчас в Челябинской области действует первый этап отмены ограничений. Разрешаются прогулки в составе семьи или не более двух человек при условии соблюдения социальной дистанции. А также возобновили работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами при наличии отдельного входа. Одновременно там могут находиться не более одного человека на четыре квадратных метра.