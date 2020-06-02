Центр развития туризма Кыштыма запустил новый проект

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В социальной сети ВКонтакте на официальной странице Центра развития туризма появился «Чек-лист, о чём рассказать гостям и туристам». Запланирован ряд публикаций, посвящённых природным и архитектурным достопримечательностям Кыштыма.



В первом выпуске рассказано о Сугомакской пещере. Как уже сообщалось на сайте «КР», в ближайшее время там будет оборудована экологическая тропа. Установят информационные аншлаги, скамейки, оборудуют лестницу при спуске в пещеру. На эти цели выделено порядка одного миллиона рублей.