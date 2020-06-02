Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Центр развития туризма Кыштыма запустил новый проект

Сегодня, 13:19 Категория: Культура
205
0

 

В социальной сети ВКонтакте на официальной странице Центра развития туризма появился «Чек-лист, о чём рассказать гостям и туристам». Запланирован ряд публикаций, посвящённых природным и архитектурным достопримечательностям Кыштыма.


В первом выпуске рассказано о Сугомакской пещере. Как уже сообщалось на сайте «КР», в ближайшее время там будет оборудована экологическая тропа. Установят информационные аншлаги, скамейки, оборудуют лестницу при спуске в пещеру. На эти цели выделено порядка одного миллиона рублей.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым чек-лист туризм Центр развития туризма Кыштыма

Похожие публикации:

В Сугомакскую пещеру в Кыштыме можно будет спуститься по лестнице

В Кыштыме в Центре развития туризма объявили о начале фотопроекта

Жителям Кыштыма предлагают расчехлить фотоаппараты

Достопримечательности Кыштыма войдут в пилотный проект Центра развития туризма Челябинской области

Сфотографируйся на лыжне – и выиграй торт. В Кыштыме стартовал новый интернет-конкурс

Комментарии:

Добавить