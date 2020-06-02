Александра Елисеева из Кыштыма стала лауреатом международного конкурса, представив традиционные наигрыши на гармони

Сегодня, 11:45 Категория: Культура

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Стали известны итоги IX Международной научной конференции-конкурса «Этномузыкология: история, теория, практика». Наша землячка – студентка четвёртого курса Миасского государственного колледжа искусства и культуры Александра Елисеева получила звание Лауреата I степени.

Из-за пандемии конференция состоялась в дистанционном формате, в ней участвовали 59 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и даже из Белоруссии и Македонии.

Темой своей работы Александра выбрала «Традиционные наигрыши на гармони села Тютняры». Девушка играет на этом музыкальном инструменте, а также на балалайке, гуслях, домре и аккордеоне.

Во время учёбы Саша узнала, что в селе Тютняры проживает гармонист – Владимир Сергеевич Тарасов. Ему исполнилось 80 лет.

– Я поняла, что элемент традиционной культуры может быть утрачен, поэтому вместе с сестрой Алёной поехала в Тютняры. Мы записали наигрыши Владимира Сергеевича на видеокамеру, потом я расшифровала их по нотам, теперь смогу сыграть самостоятельно. В написании работы и в расшифровке нот мне помогала педагог Ольга Анатольевна Глинина, – рассказала сайту «КР» победительница.

Своё будущее наша землячка планирует связать с музыкой и получить образование в Южно-Уральском институте искусств имени Петра Чайковского.