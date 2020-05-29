Управляющий заводами Кыштымского горного округа Филипп Иванов

Вчера, 11:00 Категория: Культура

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Филипп Антонович Иванов был управляющим Кыштымским горным округом с 1908 по 1913 год.

В 1907 году Кыштымские заводы перешли в руки акционерного общества, где ведущую роль играли англичане. Иностранцы решили начать разработку медного колчедана. Нижне-Кыштымский завод срочно переоборудовали под электролиз меди, а Верхне-Кыштымский, до поры до времени, под медеплавильный.

Kyshtim Corporation

На Верхний Кыштым с реки Сак-Элга привозили колчедан, плавили его в черновую медь, рафинировали на Нижнем заводе. Потом у невысокой горы Карабаш построили медеплавильный завод. В это время производством меди в Соймановской долине заинтересовался английский инженер Лесли Уркварт. Вначале он был основным пайщиком акционерного общества Кыштымских горных заводов, а позднее скупил все акции. В 1908 году в Лондоне было объявлено об образовании акционерного общества «KyshtimCorporation». Пост председателя правления был отдан его первооснователю, барону Владимиру Владимировичу Меллер-Закомельскому, пост директора корпорации занял Лесли Уркварт, на должность управляющего заводами Кыштымского горного округа назначили горного инженера Филиппа Антоновича Иванова. Филипп Антонович родился в 1871 году в крестьянской семье в селе Плана Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Вскоре вместе с родителями переехал на Урал, где отец устроился на Златоустовский оружейный завод. В семь лет Филипп остался сиротой и вынужден был сам находить средства на пропитание. Одновременно с поступлением в городское училище мальчик начал работать. Филипп трудился подмастерьем в сапожной мастерской, чернорабочим на рудниках и на лесоповале, торговал вразнос, но учёбу не бросал. После окончания училища Филипп Иванов служил бухгалтером на Златоустовском заводе, где ему поручили контроль за расходованием топлива. Скопив кое-какую сумму, юноша поступил в Уральское горное училище. В 1894 году выпускника приняли в техникум на рудники Катав-Ивановского завода. Руководство высоко ценило молодого специалиста. Годом позже Филиппа призвали на военную службу, однако владельцы завода, оценив способности служащего, не забыли его. После демобилизации Филиппа Антоновича назначили смотрителем рудников.

Учиться в Германии, работать только в России

Молодой специалист мечтал о продолжении учёбы, но по существующему тогда закону выпускники Уральского горного училища не имели права поступать в Петербургский горный институт, а без высшего образования практически невозможно было получить серьёзную должность. В 1897 году, заняв у знакомых три тысячи рублей, Филипп Антонович отправился в лучшую тогда в Европе академию в области горного дела. Она находилось в Германии, в городе Фрейбурге.

Впоследствии за годы учебы Иванов опубликовал несколько научных работ по химии и металлургии. Окончив с отличием академию в 1901 году, 30-летний Филипп, отказавшись от лестного предложения остаться в Германии, вернулся в Россию, вооружённый знанием новейших европейских технологий в области металлургии и горного дела. В том же году он поступил смотрителем предприятий акционерного общества Кыштымских горных заводов.

За несколько лет Филипп Антонович приобрёл на Урале известность как выдающийся инженер, а в глубине души он видел свой долг в обучении молодёжи и просил о назначении его инспектором Уральского горного училища. Однако выпускнику академии отказали в этой должности как лицу, не имевшему диплома об окончании русского высшего учебного заведения. Тогда Иванов начал готовиться к сдаче экзаменов в Петербургский горный институт.

Центр цветной металлургии

Вскоре русский инженер получает должность главного управляющего заводами Кыштымского горного округа. В глазах иностранцев Филипп Антонович Иванов идеально подходил на роль управляющего: русский самородок, не понаслышке знающий труд мастерового и в то же время получивший блестящее образование, знакомый с европейской промышленностью.

За период пребывания Филиппа Антоновича в Кыштыме заводы преобразились. Из угасающих железоделательных предприятий за короткое время они превратились в центр цветной металлургии. Был построен Карабашский медеплавильный завод, Нижне-Кыштымский завод первым в России приспособили для электролиза меди. В Верхне-Кыштымском открыли производство серной и азотной кислоты, необходимой для изготовления боеприпасов.

Были запущены модернизированные шахты по добыче железа, печи, металлопрокатные заводы, литейное производство, печи для обжига кирпича, фабрика динамита и механическая мастерская. К зиме 1911-го построили завершённый промышленный комплекс вместе с двумя жилыми посёлками, школами и больницами.

Дальнейшие успехи Филиппа Иванова тесно переплетены с деятельностью Лесли Уркварта. Управляющий убедил англичан взяться за разработку медных месторождений на Южном Урале, став одним из учредителей горнопромышленных обществ, созданных для эксплуатации серебряных, цинковых, свинцовых руд и угля в верховьях Иртыша. В 1913 году Филипп Антонович занял пост директора-распорядителя Общества Кыштымских горных заводов.

Будущее Урала в туризме

Филипп Иванов был известен на Урале не только как предприниматель, инженер и организатор производства, но и как общественный деятель.

Он являлся инициатором строительства Народного дома и женской гимназии в Кыштыме, а также открытия училищ.

Вершиной политической карьеры Филиппа Антоновича стала его победа на выборах в Государственный Совет в 1912 году. Эта структура была верхней палатой российского парламента. Кыштымский управляющий представлял интересы уральских промышленников, которые в его лице получили яркого и настойчивого защитника. Филипп Антонович обладал широким стратегическим видением будущего Урала, суть которого была в отказе от излишнего попечения, сковывающего инициативу предпринимателей, в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития новых отраслей экономики, в частности таких, как туризм. Опыт Иванова и его известность привлекли к нему внимание деятелей американского бизнеса.

Филипп Антонович считал, что зарубежные инвестиции в российскую промышленность способствовали индустриализации страны. Вместе с этим он был противником проникновения американского капитала в Россию, особенно в горное дело Урала и Сибири, настаивая на необходимости соблюдения национальных интересов.

В августе 1916 года Екатеринбургская дума выразила благодарность члену Государственного совета Филиппу Антоновичу Иванову «за содействие в благоприятном решении» вопроса о выделении 30 тысяч рублей на новое здание общественной публичной библиотеки имени В. Г. Белинского. Уже после Октябрьской революции, 11 ноября 1917 года, городская дума Екатеринбурга на одном из последних заседаний избрала Иванова почётным гражданином города – «за громадные услуги и полезную деятельность, которая особенно ярко выразилась в деле об открытии в Екатеринбурге Уральского горного института».

После революции он вынужден был эмигрировать в Европу. Скончался Филипп Антонович Иванов в Лондоне в 1957 году.

Факт

После Филиппа Антоновича Иванова управляющим Кыштымским горным округом был назначен Николай Филиппович Вогулкин.

Материал подготовлен краеведами клуба «Тихое зимовье» в рамках проекта «Заводовладельцы и управляющие Кыштыма».