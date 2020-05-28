В Кыштыме открыта театральная онлайн-лаборатория

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Спектакль "Шутки в глухомани". Фото со страницы "Народный Дом Кыштым" ВКонтакте

В любительском театре «То, что надо», созданном в Народном доме, развернули театральную онлайн-лабораторию.

Напомним, коллектив начал работу в прошлом году. На приглашение режиссёра Луизы Левченко войти в состав народного театра откликнулись артистичные жители Кыштыма. С большим успехом прошла премьера комедийного спектакля «Шутки в глухомани». Затем театралы приступили к подготовке следующей постановки, но планы нарушила пандемия коронавируса. Пришлось приостановить репетиции.

Как сказала сайту «КР» Луиза Левченко, решено перейти на онлайн-уроки с различными тренингами, мастер-классами, упражнениями по актёрскому и сценическому мастерству. Присоединиться могут все, кто желает проявить себя в качестве актёра.

На странице Народного дома ВКонтакте https://vk.com/id485277651 публикуются задания, выполнение которых нужно записать на видео и отправить на электронный адрес cks.ndom@yandex.ru или в группу "Народный Дом Кыштым".