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Озёрский театр кукол приглашает кыштымцев на уроки чтения с актёрами

Сегодня, 11:02 Категория: Культура
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Сегодня, 20 мая, в полдень актриса Озёрского театра кукол «Золотой петушок» Екатерина Замула прочитает вторую главу первой части книги Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».

 

А завтра в это же время все желающие смогут посетить онлайн-мастерскую и вместе с работниками театра собственноручно изготовить куклу-лисичку. Чуть позже, в 16 часов, сказочные персонажи спектакля театра кукол «Золотой петушок» приглашают своих зрителей на урок забавной математики. Организаторы обещают – будет весело и увлекательно.

 

Анонсы онлайн-мероприятий и ещё больше интересной информации – в группе театра в социальной сети ВКонтакте.

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Теги: Озёрск Кыштым театр Путешествия Гулливера

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