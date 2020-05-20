Озёрский театр кукол приглашает кыштымцев на уроки чтения с актёрами

Сегодня, 11:02 Категория: Культура

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Сегодня, 20 мая, в полдень актриса Озёрского театра кукол «Золотой петушок» Екатерина Замула прочитает вторую главу первой части книги Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».

А завтра в это же время все желающие смогут посетить онлайн-мастерскую и вместе с работниками театра собственноручно изготовить куклу-лисичку. Чуть позже, в 16 часов, сказочные персонажи спектакля театра кукол «Золотой петушок» приглашают своих зрителей на урок забавной математики. Организаторы обещают – будет весело и увлекательно.

Анонсы онлайн-мероприятий и ещё больше интересной информации – в группе театра в социальной сети ВКонтакте.