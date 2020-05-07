Полина Рякина из Кыштыма приняла участие во флешмобе к 75-летию Великой Победы

Сегодня, 13:58 Категория: Культура

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Выпускница Кыштымской детской школы искусств, неоднократная победительница всероссийских и международных конкурсов Полина Рякина записала видео для флешмоба #победа75песни.



На фоне храма в честь Святителя Николая Чудотворца Полина исполнила песню «Спасибо, ребята» (слова и музыка А. Бадажкова)



География участников флешмоба широкая – работы присылают артисты и творческие коллективы из Челябинской, Московской областей и других регионов страны.



Присоединиться к акции может каждый. Для этого необходимо записать видео на телефон, веб-камеру компьютера или профессиональную технику с исполнением дорогой вашему сердцу песни из кинофильмов или песню собственного сочинения. Главное, чтобы они касались темы Великой Отечественной войны. Видеоролики нужно присылать на электронный адрес: poruchik_s@mail.ru или сообщением в Viber на телефон: 8-912-77-86-812.