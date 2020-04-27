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Актёры Озёрского театра кукол приглашают детей из Кыштыма присоединиться к акции «Как хорошо уметь читать!»

Сегодня, 13:31 Категория: Культура
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Сегодня актриса Озёрского театра кукол «Золотой петушок» Алёна Захарчук прочитала рассказ Нины Артюховой «Саша-дразнилка». Все желающие могут послушать его на видеоканале ютуб.

 

Каждый день в 13 часов актёры театра читают любимые детские книги известных авторов. На этой неделе «Золотой петушок» выбрал для домашнего чтения произведения О. Дриза, М. Пляцковского, И. Пивоваровой и других.

 

Кроме того, ежедневно в 20 часов вечера в группе театра вас ждут трёхминутные новости из цикла «Куклы дома».

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Теги: Озерск Кыштым театр кукол Золотой петушок чтение

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