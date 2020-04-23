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Рисунки кыштымских детей столетней давности

Сегодня, 12:36 Категория: Культура
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В фонде Кыштымского городского исполкома есть документы из детских домов за 20-е годы прошлого столетия. В них отражены данные о личных судьбах воспитанников, о снабжении коллектива продуктами и топливом, планы образовательной и воспитательной работы.

 


Среди прочего сохранились и десять детских рисунков. Они датированы апрелем 1924 года и посвящены дню рождения Владимира Ильича Ленина. Один из них нарисовал уроженец Кыштыма Алексей Куклев. Он родился 16 июля 1909 года. Вместе с младшим братом Василием в декабре 1920-го попал в детдом. Их отец умер, а мама была очень бедна.

 


Несмотря на юный возраст художника, портрет вождя мирового пролетариата получился весьма схожим с оригиналом.

 

 

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Теги: Кыштым РЖД правила покупки билетов

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