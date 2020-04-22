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Актёры Озёрского театра кукол читают произведения в помощь педагогам начальных классов

Вчера, 10:27 Категория: Культура
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Воспользоваться помощью могут и кыштымские учителя. Актёры театра кукол «Золотой петушок» читают литературные произведения, которые включены в программу начальной школы. При этом не нужно выходить из дома. Проект «Читаем вместе!» реализуется на видеоканале ютуб, а также в группе театра в социальной сети ВКонтакте.

 

Завлит театра «Золотой петушок» Наталья Светличная приглашает кыштымскую детвору и их семьи провести время за прослушиванием любимых сказок. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию русские народные сказки "Гуси-лебеди" и «У страха глаза велики».

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Теги: Кыштым Озёрск театр Золотой петушок

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