Детям Кыштыма любимые сказки прочитают актёры Озёрского театра кукол «Золотой петушок»

Сегодня, 10:11 Категория: Культура

133

0

Актёры из соседнего города предлагают кыштымской детворе провести домашнюю самоизоляцию интересно и увлекательно.

Как сказала сайту «КР» завлит театра «Золотой петушок» Наталья Светличная, актёры читают детские сказки в рамках проекта «Читаем вместе!» Каждый понедельник в группе театра «Золотой петушок» можно увидеть анонс на всю неделю и выбрать понравившиеся произведения.

Так, прямо сейчас можно послушать сказку «Каша из топора» в исполнении актёров театра кукол.