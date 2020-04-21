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Детям Кыштыма любимые сказки прочитают актёры Озёрского театра кукол «Золотой петушок»

Сегодня, 10:11 Категория: Культура
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Актёры из соседнего города предлагают кыштымской детворе провести домашнюю самоизоляцию интересно и увлекательно.

 

Как сказала сайту «КР» завлит театра «Золотой петушок» Наталья Светличная, актёры читают детские сказки в рамках проекта «Читаем вместе!» Каждый понедельник в группе театра «Золотой петушок» можно увидеть анонс на всю неделю и выбрать понравившиеся произведения.

 

Так, прямо сейчас можно послушать сказку «Каша из топора» в исполнении актёров театра кукол.

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Теги: Кыштым Озёрск театр кукол чтение сказок

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