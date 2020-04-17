Продолжаются трансляции спектаклей лучших театров Южного Урала

Сегодня, 14:00 Категория: Культура

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Сегодня, 19 апреля, в 18:00 Челябинский театр драмы имени Наума Орлова представит постановку «Поминальная молитва» по мотивам повести Шолом-Алейхема.

Идея создания «Online-театра» возникла в связи с вынужденными ограничениями, которые введены в Челябинской области для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Если мы не можем посещать театры и концертные залы, это не значит, что культурная жизнь в нашем регионе замерла. Во время действия ограничений все мы можем посещать театральные залы Челябинска в режиме онлайн и при этом совершенно бесплатно. Своё участие в проекте подтвердили ведущие театры Южного Урала.

Подробную афишу театральных постановок вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/