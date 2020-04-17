Online-театр. Актёры драмтеатра «Омнибус» представят спектакль «Кречинский»
Вчера, 14:00 Категория: Культура
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Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус» покажет комедию в двух действиях.
Сегодня, 18 апреля, в 18:00 актёры Златоустовского государственного драматического театра «Омнибус» представят зрителям комедию в двух действиях «Кречинский» Александра Сухово-Кобылина. Жители Кыштыма могут посмотреть её в режиме онлайн.
Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр».
Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv. Трансляции доступны по ссылке: https://1obl.tv/live/