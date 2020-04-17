Online-театр. Спектакль Челябинского театра драмы имени Наума Орлова

Вчера, 16:54 Категория: Культура

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Сегодня, 17 апреля, в 18:00 театр драмы имени Наума Орлова представит в режиме онлайн постановку «Конец Казановы».



Зрители увидят прославленного дамского угодника и авантюриста, а ныне обычного библиотекаря в замке своего покровителя престарелого Джакомо Казанова, который живет лишь воспоминаниями о прошлых любовных приключениях и дерзких дуэлях.Однако на склоне лет неожиданно встречает молодую и пылкую Франческу, которая способна пробить брешь в сердце бывшего ловеласа.



В поэтической постановке по пьесе, написанной Мариной Цветаевой, главную роль исполняет народный артист России Борис Петров, автором декораций и костюмов выступает лауреат «Золотой маски» Ольга Веревкина.



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