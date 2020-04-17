«Челябинские актёры – детям»: произведения Зощенко, Кэрролл и Андерсена

Сегодня, 08:00 Категория: Культура

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Сегодня, 17 апреля, в 10:00 в режиме онлайн прозвучат рассказы Михаила Зощенко и сказки Ханса Христиана Андерсена. Кроме того, зрители смогут услышать считалочки на английском языке и произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» на русском и английском языках.



Прочитают увлекательные истории актёры челябинского театра кукол Василий Лаврентьев, Антон Ничеухин, Александр Малышев, Елизавета Борок, Елена Блажеева и заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.



Напоминаем, спектакли доступны бесплатно в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/