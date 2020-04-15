Онлайн-театр. Постановка Театра современного танца
Сегодня, 18:59 Категория: Культура
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Сегодня, 15 апреля, в 21:00 актёры челябинского Театра современного танца представят зрителям постановку «Картон» https://1obl.tv/live/online-teatr-/karton-postanovka-teatr-sovremennogo-tantsa-/
Если мы не можем посещать театры и концертные залы, это не значит, что культурная жизнь в нашем регионе замерла. Во время действия ограничений все мы можем посещать театральные залы Челябинска в режиме онлайн и при этом совершенно бесплатно. Своё участие в проекте подтвердили все крупные театры столицы Южного Урала.
Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр».
Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/