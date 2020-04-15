Рисунок пятилетней девочки из Кыштыма признан лучшим на всероссийском конкурсе к 75-летию Великой Победы
Сегодня, 11:42 Категория: Культура
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ФОТО Ирины Двукраевой.
Воспитанница детского сада № 20 Марьяна Двукраева заняла первое место во всероссийском интернет-конкурсе рисунков и поделок «Я помню, я горжусь». Конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
– На рисунке Марьяна изобразила своего прапрадеда Ивана Николаевича Дурашкина, – сказала сайту «КР» мама девочки Ирина Двукраева. – Он был связистом. Не раз совершал подвиги, обеспечивая в бою связь. Награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Иван Николаевич дошёл до Берлина.
Марьяне Двукраевой – пять лет. В сентябре прошлого года она начала заниматься в студии изобразительного искусства «Ренессанс» во Дворце культуры «Победа».