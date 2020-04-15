Челябинские актёры - детям. Сегодня прозвучат рассказы Зощенко и Драгунского

ЕДДС Кыштыма сообщает об отключениях электроснабжения Сегодня, 19:55

Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к нации Сегодня, 19:21

Онлайн-театр. Постановка Театра современного танца Сегодня, 18:59

За распространение фейковой информации жительница Южного Урала заплатит штраф Сегодня, 17:51

В разгар пандемии более 800 жителей Челябинской области остаются за границей Сегодня, 17:44

На Южном Урале продолжается конкурс по замещению руководящих должностей Сегодня, 17:25

Экстренное предупреждение для жителей Кыштыма Сегодня, 16:35

В Кыштыме создана госпитальная база для приёма больных с коронавирусом Сегодня, 14:01

В Кыштыме начали применять новые технологии по капремонту кровли Сегодня, 13:50

Предприниматели из Кыштыма позаботились об обитателях Павлиньей фермы Сегодня, 13:14

В Челябинской области ещё на пять заболевших коронавирусом стало больше Сегодня, 12:22

Рисунок пятилетней девочки из Кыштыма признан лучшим на всероссийском конкурсе к 75-летию Великой Победы Сегодня, 11:42