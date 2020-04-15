Челябинские актёры - детям. Сегодня прозвучат рассказы Зощенко и Драгунского
Сегодня, 08:00 Категория: Культура
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В ежедневном режиме студия телеканала ОТВ вместе с известными челябинскими актёрами работает для своих маленьких зрителей.
Сегодня, 15 апреля, в 10:00 в рамках онлайн-трансляции прозвучат рассказы Михаила Зощенко и Виктора Драгунского.
Присоединяйтесь по ссылке: https://1obl.tv/live/online-teatr-/chelyabinskie-aktyery-detyam-rasskazy-zoshchenko-i-dragunsko/
Прочитают увлекательные истории для детей актёры Молодёжного театра Вячеслав Косарев, Алексей Согрин, Анастасия Шефер и Оксана Громова – работник Челябинского государственного центра народного творчества.
Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/