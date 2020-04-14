«Online-театр». В программе - произведения Н. Гоголя и С. Козлова

Сегодня, 08:00 Категория: Культура

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Сегодня, 14 апреля, в рамках онлайн-трансляции прозвучат сказки Сергея Козлова и постановка по мотивам произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

Увлекательные истории для детей прочитают заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, режиссер и сценарист Адель Беркони, актёры Камерного театра Виктор и Надежда Нагдасёвы.



Присоединяйтесь к просмотру по ссылке: https://1obl.tv/live/online-teatr-/chelyabinskie-akty..



Напомним, в рамках «Online-театра» реализуется проект «Челябинские актёры – детям». По будням в студии ОТВ, с 10:00 до 12:00 артисты читают любимые сказки и рассказы для детей и взрослых.



Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/