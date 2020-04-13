Рукодельница из Кыштыма одержала победу в конкурсе благотворительного фонда «Золотые руки Южного Урала»

Сегодня, 11:47 Категория: Культура

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Благотворительный фонд «Золотые руки Южного Урала» вот уже несколько лет проводит конкурс среди мастеров и мастериц, работающих в стиле «канзаши». Работы выполняются с применением атласных лент.

В этом году победу одержала жительница Кыштыма Марина Шигапова. На конкурс она отправила работы под названием «Выпускной – 2020».



– В этом году мой ребёнок оканчивает школу № 13, поэтому тема была выбрана неслучайно, – сказала сайту «КР» Марина Шигапова. – Я побеждала в этом конкурсе в прошлом году, но в этот раз тоже хотелось оказаться лучшей.



Марина Шигапова занимается техникой «канзаши» уже четыре года.