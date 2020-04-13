Челябинские актёры - детям. Сегодня для жителей Кыштыма прозвучат произведения О. Генри и Саши Чёрного
Сегодня, 08:00 Категория: Культура
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В ежедневном режиме студия телеканала ОТВ вместе с известными челябинскими актёрами работает для своих маленьких зрителей.
Сегодня, 13 апреля, в 10:00 начнётся прямая трансляция произведений О. Генри и Саши Чёрного. Присоединяйтесь по ссылке: https://1obl.tv/live/online-teatr-/chelyabinskie-akty..
Увлекательные детские истории читают народная артистка России, актриса Молодежного театра Ольга Телякова и актёр Андрей Анашкин.
Напомним, в рамках «Online-театра» реализуется проект «Челябинские актёры – детям». По будням в студии ОТВ, с 10:00 до 12:00 артисты читают любимые сказки и рассказы для детей и взрослых.
Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/