Челябинские актёры - детям. Сегодня для жителей Кыштыма прозвучат произведения О. Генри и Саши Чёрного

Увеличен максимальный порог «ипотечных каникул» для южноуральцев Сегодня, 18:14

О подаче документов в первый класс и в вузы рассказал министр образования и науки Челябинской области Сегодня, 15:52

Онлайн-спектакль «Две строчки о бойце-парнишке» Сегодня, 14:36

До конца года приостанавливается начисление пени за неоплату взносов на капремонт Сегодня, 14:27

В Кыштыме продолжается сбор «Коробки храбрости» для детей, которые борются с онкологией Сегодня, 13:45

Некоторые жители Кыштыма игнорируют режим обязательной самоизоляции и проводят отдых на природе Сегодня, 12:32

Фотограф из Кыштыма поделился снимками первых весенних цветов Сегодня, 12:17

На жителей Кыштыма клещи нападают прямо в черте города Сегодня, 12:16

В Челябинской области тестируют электронную систему выдачи спецпропусков Сегодня, 12:08

Российское движение школьников приглашает детей и подростков Кыштыма на занятия по Zumbe Сегодня, 11:54

Рукодельница из Кыштыма одержала победу в конкурсе благотворительного фонда «Золотые руки Южного Урала» Сегодня, 11:47

«Уральское Бали» в Кыштыме сфотографировали из космоса Сегодня, 11:44