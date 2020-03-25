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В Кыштыме с сегодняшнего дня закрыты библиотеки и развлекательные центры

Сегодня, 08:19 Категория: Культура
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В связи с введением карантинных мероприятий на территории всей Челябинской области, с сегодняшнего дня по пятое апреля включительно в Кыштыме не будут работать библиотеки и развлекательные центры.

 

На время маленьким и взрослым читателям придётся обходиться домашними книжными полками, либо читать произведения на онлайн сервисах, многие из которых стали бесплатными.

 

Приостановили свою деятельность и детские игровые комнаты, развлекательные центры, в том числе кинотеатр «Октябрь». Отменены все увеселительные мероприятия, дискотеки.

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Теги: Кыштым библиотеки закрытие карантин

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