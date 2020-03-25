Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём работника культуры

Сегодня, 09:32 Категория: Культура

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Уважаемые южноуральцы, представители творческих профессий!

Поздравляю вас с Днём работника культуры! Это совершенно особая сфера, которая воспитывает чувство прекрасного и возвышенного, питает ум и душу творчеством и вдохновением, делает нашу жизнь духовно и нравственно богатой.

Южный Урал всегда был местом, где встречаются и переплетаются различные культурные традиции. Они находят выражение в современных формах искусства, служат связующей нитью между поколениями и народами, помогают человеку найти свое место в сложном и многогранном мире. У нас традиционно сильны музыкальные и театральные школы, есть преемственность в живописи и литературе, есть понимание и поддержка творческих коллективов органами государственной власти.

А главное – у нас есть и будут яркие и талантливые люди, способные зажечь своим творчеством других, искренне преданные своему делу и достигшие в нём профессиональных высот. Желаю всем работникам культуры новых творческих идей, здоровья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер