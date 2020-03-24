Жителям Кыштыма рекомендуют свести к минимуму использование наличных денег Сегодня, 16:25

Жители России оценили поправки в Конституцию. Составлен рейтинг наиболее важных поправок Сегодня, 16:18

В Кыштыме неизвестные обчистили гараж Сегодня, 16:02

Олег Газманов отменил свои концерты, в том числе и выступление в Кыштыме Сегодня, 15:25

В Кыштыме полицейские остановили таксиста, который перевозил пассажиров с наркотиками Сегодня, 14:52

В Кыштыме открылась выставка, посвящённая народному губернатору Петру Сумину Сегодня, 14:35

В Кыштыме «Родительский патруль» проконтролировал безопасность детей на дорогах Сегодня, 12:54

Житель Кыштыма выплатил бывшей жене миллион рублей в счёт долга по алиментам Сегодня, 12:41

Кыштымцам предлагают изменить свой город к лучшему: РМК объявила о новом сезоне конкурса Сегодня, 11:35

В Кыштым из города Касли будут направлять жителей с подозрением на коронавирус Сегодня, 10:57

О текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Челябинской области Вчера, 16:30

В Кыштыме проведён массовый рейд по выявлению правонарушений и преступлений Вчера, 15:00