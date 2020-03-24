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В Кыштыме открылась выставка, посвящённая народному губернатору Петру Сумину

Сегодня, 14:35 Категория: Культура
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В Кыштымской центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина открылась выставка фотографий «Пётр Сумин – народный губернатор». Экспозицию для нашего города предоставил из своих фондов Челябинский краеведческий музей.

 

Автором большинства снимков является личный фотограф экс-губернатора, заслуженный работник культуры Анатолий Колющенко.

 

Как рассказала сайту «КР» заведующая отделом социально-значимой информации библиотеки Лариса Горбунова, выставку можно условно разделить на несколько тематических разделов – «Пётр Сумин и спорт» о том, как открывались в Челябинске большие спортивные объекты и проводились масштабные чемпионаты; «Пётр Сумин и здравоохранение», как запускалось новое оборудование в южноуральских больницах; «Пётр Сумин и образование» посвящен строительству новых школ в регионе и другим событиям.

 

Уникальные фотографии рассказывают о жизни и работе народного губернатора и о том, как изменилась Челябинская область за годы его руководства.

 

Экспозиция продлится до 27 апреля.

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Теги: Кыштым Пётр Сумин выставка библиотека

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