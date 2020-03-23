Минкульт России рекомендует временно закрыть все кинотеатры, но в Кыштыме прибегать к такой мере пока не собираются

Сегодня, 14:07 Категория: Культура

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В связи с распространением коронавирусной инфекции министерство культуры России рекомендует временно прекратить показы фильмов во всех кинотеатрах страны. Ограничения вводятся уже с сегодняшнего дня, 23 марта, и будут действовать до особого распоряжения.

Как сообщается на сайте министерства, соответствующий приказ уже подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Редакция «КР» созвонилась с владельцем развлекательного комплекса «Октябрь» в Кыштыме Сергеем Мунтяном. По его словам, прибегать к столь радикальной мере работники «Октября» пока не собираются.

– Мы усилили меры профилактики, – сказал Сергей Владимирович. – К примеру, каждый час тщательно протираются все дверные ручки, с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, между сеансами проводится санитарная обработка всех подлокотников, моется пол.

Что касается ограничения на количество посетителей (до 50 человек), то, как заверил Мунтян, на каждый показ приходят гораздо меньше зрителей.