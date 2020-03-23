Кыштым впервые за восемь лет может пропустить областной театральный фестиваль

Сегодня, 11:07 Категория: Культура

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Из-за ограничительных мер по профилактике коронавирусной инфекции в этом году VIII областной фестиваль театров малых форм «Театральная весна» пройдёт в видео-формате. Приём видеозаписей пройдёт до 1 апреля.

Организаторы отмечают, что жюри будет просматривать материалы в Челябинском государственном центре народного творчества. В фестивале принимают творческие художественные коллективы учреждений культуры и образования, чтецы, литературные и драматические любительские театры, театры миниатюр, поэты. Возраст участников от 13 лет. Однако пока не все коллективы знают об отмене очного участия.

– Мы хотели послать заявку на этой неделе, теперь даже не знаем, как быть, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымского театрального коллектива «Вдохновение» Елена Баланцова. – В этом году мы подготовили театрализованную постановку на тему войны – «Мы верили, мы знали – победим». Вчера представили её в прологе городского конкурса чтецов. А 24 апреля нас пригласили выступить с постановкой в Народном доме. Конечно, всё зависит от того, как долго продлятся ограничительные меры, введённые в регионе.

В коллективе отмечают, что видео-формат конкурса очень отличается от привычных выступлений. Игра на камеру без зрителя не воодушевляет актёров.