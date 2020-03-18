Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Танцоры из Кыштыма стали лауреатами международного конкурса

Сегодня, 15:43 Категория: Культура
89
0

В Екатеринбурге прошёл международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Розы России». Танцоры студии танца «Пульсар» из Кыштыма дважды стали лауреатами II степени и удостоились диплома лауреатов III степени.

 

Как сказала сайту «КР» руководитель «Пульсара»  Алла Щербакова, кыштымцы представили семь творческих номеров в номинациях «Детский танец», «Современная хореография» и « Эстрадный танец».

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым танцевальная студия Пульсар Танцоры Кыштыма

Похожие публикации:

Танцевальный коллектив из Кыштыма стал лауреатом международного конкурса в Москве

Танцоры из Кыштыма стали лауреатами международного фестиваля-конкурса в Санкт-Петербурге

Танцоры из Кыштыма готовятся к выступлению на международном фестивале в Эстонии

За победу в конкурсе – мастер-класс в Болгарии

Не затерялись в петербургской метелице

Комментарии:

Добавить