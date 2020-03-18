Танцоры из Кыштыма стали лауреатами международного конкурса

Сегодня, 15:43 Категория: Культура

89

0

В Екатеринбурге прошёл международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Розы России». Танцоры студии танца «Пульсар» из Кыштыма дважды стали лауреатами II степени и удостоились диплома лауреатов III степени.

Как сказала сайту «КР» руководитель «Пульсара» Алла Щербакова, кыштымцы представили семь творческих номеров в номинациях «Детский танец», «Современная хореография» и « Эстрадный танец».