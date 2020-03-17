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В музее кыштымского филиала ЮУГК открылась экспозиция, посвящённая радиоприёмникам «Кварц»

Сегодня, 11:52 Категория: Культура
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Экспозиция называется «Кварц» – легенда советской эпохи».

 

Как сказала сайту «КР» руководитель музея кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Валентина Щеглова, идея по созданию экспозиции была давно.

 

– Радиоприемник «Кварц» является своеобразным символом нашего города, – считает Валентина Владимировна. – Пожалуй, в каждом кыштымском доме был этот радиоприемник. Более того, он продавался на просторах всего Советского Союза и даже производился на экспорт.

 

В музей колледжа радиоприемники собирали «всем миром». Их приносили студенты, сотрудники и преподаватели колледжа, да и просто жители нашего города. Есть даже уникальные экземпляры. На экспозиции представлены 16 приёмников и радиола «Бригантина», также произведённая на радиозаводе.

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Теги: Кыштым ЮУГК музей радиозавод Кварц приёмник

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