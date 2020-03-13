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Ярмарку «На рудниках», которая проводится в Кыштыме, представили на всероссийском уровне

Сегодня, 13:46 Категория: Культура
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В Уфе сейчас проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» на основе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

 

Сегодня 13 южноуральцев представят проекты в сфере туризма. Среди участников – мама троих детей Анна Козлова. Она представляет посёлок Слюдорудник. Она рассказала жюри о ярмарке «На рудниках» , которая ежегодно проводится под Кыштымом на территории спортивно-туристического центра «Провинция».

 

На протяжении пяти лет ярмарка является семейным местом отдыха. Около двух с половиной тысяч гостей знакомятся с родным краем и достижениями науки. Проводится обширная лекционная программа по экологии, биологии, астрономии и геологии, творческие мастре-кассы, театральные выступления, кинопоказы, свои изделия представляют мастеровые.

 

Анна Козлова – один из организаторов этой ярмарки. В её планах  – трансформация заброшенных индустриальных площадей для проведения мероприятий, кружков и секций. Анна мечтает об экологической лаборатории и расширении поселкового музея.

 

В этом году «Ярмарка на рудниках» пройдёт в Слюдоруднике 25 июля.

 

Имена победителей полуфинала будут известны сегодня вечером. Лучшие 200 проектов со всей России допустят в финал, который пройдёт в Москве.

 

50 победителей получат гранты на реализацию своих проектов, образовательные сертификаты или приглашения на стажировки.

 

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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Теги: Кыштым Ярмарка на рудниках Слюдорудник

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