Пианисты из Кыштыма примут участие в областном конкурсе

Вчера, 11:11 Категория: Культура

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Областной конкурс юных пианистов «Классика вчера и сегодня», посвящённый 250-летию со дня рождения Л. В. Бетховена, пройдёт в Озёрском государственном колледже 21 и 22 марта.

Председателем жюри станет профессор кафедры специального фортепиано Челябинского государственного института культуры Андрей Нечаев.

В конкурсе примут участие 70 юных пианистов из 17 муниципалитетов Челябинской области.

– Кыштым представят четверо наших воспитанников, – сказал сайту «КР» директор Кыштымской детской школы искусств Виктор Москвин. – Конкурс проводится под эгидой регионального министерства культуры. По его результатам музыкальные школы и школы искусств могут выдвигать своих победителей на получение премии министерства культуры или губернатора.