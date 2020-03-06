Россияне назвали «самый женский» фильм
Вчера, 14:00 Категория: Культура
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«Красотка» возглавила список «самых женских» фильмов по мнению россиян. На втором месте находится «Москва слезам не верит», на третьем – «Девчата».
Топ-10 выглядит так:
Красотка – 13%
Москва слезам не верит – 10%
Девчата – 8%
Секс в большом городе – 7%
Бриджит Джонс – 5%
Унесённые ветром – 4%
Любовь и голуби – 3%
Гордость и предубеждение – 2%
Самая обаятельная и привлекательная – 2%
Дневник памяти – 2%
Таковы результаты опроса, проведённого телеканалом «Синема» совместно с Институтом современных медиа MOMRI.