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Россияне назвали «самый женский» фильм

Вчера, 14:00 Категория: Культура
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«Красотка» возглавила список «самых женских» фильмов по мнению россиян. На втором месте находится «Москва слезам не верит», на третьем – «Девчата».

 

Топ-10 выглядит так:

Красотка – 13%

Москва слезам не верит – 10%

Девчата – 8%

Секс в большом городе – 7%

Бриджит Джонс – 5%

Унесённые ветром – 4%

Любовь и голуби – 3%

Гордость и предубеждение – 2%

Самая обаятельная и привлекательная – 2%

Дневник памяти – 2%

 

Таковы результаты опроса, проведённого телеканалом «Синема» совместно с Институтом современных медиа MOMRI.


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Теги: Кыштым Самый женский фильм Опрос

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