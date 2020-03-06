Ученики школы № 13 из Кыштыма преодолели региональный этап всероссийской олимпиады Вчера, 19:46

В Кыштыме прошли областные соревнования по карате Вчера, 19:34

Россияне назвали «самый женский» фильм Вчера, 14:00

В Кыштым доставят ручки для участников «Тотального диктанта» Вчера, 10:00

Какие подарки хотели бы получить жительницы Кыштыма к 8 Марта? 6-03-2020, 18:33

Челябинская область заняла первое место по доле женщин, которых не взяли на работу на основании пола 6-03-2020, 17:43

В Кыштыме прошёл конкурс красоты среди работников детского сада № 5 6-03-2020, 16:40

В Челябинской области на два года раньше планируется расселить аварийный жилищный фонд 6-03-2020, 15:09

Южноуральскую молодёжь приглашают стать волонтёрами на первых спортивных играх стран СНГ 6-03-2020, 14:55

ЕДДС Кыштыма сообщает об ухудшении погодных условий 6-03-2020, 14:42

Поздравление от Алексея Текслера с Международным женским днём 6-03-2020, 14:32

На Кыштымском машиностроительном объединении прошёл конкурс красоты 6-03-2020, 14:05