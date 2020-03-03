Ансамбль «Баллада» и вокалист Илья Власов из Кыштыма стали лауреатами конкурса эстрадной музыки

Вчера, 15:32 Категория: Культура

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Подведены итоги областного конкурса исполнителей эстрадной музыки «Песня не знает границ». Вокальный ансамбль «Баллада» из Кыштыма стал лауреатом I степени. На суд жюри были представлены песни «Казаки в Берлине» и «Парни хоть куда».

Сольный исполнитель Илья Власов стал лауреатом II степени. Он выступил с песнями «Смуглянка» и «Тбилисо».

По словам участников, этот конкурс даёт возможность жителям из городов и далёкой глубинки проявить себя.

Коллективы и солисты приезжают с разным уровнем подготовки. Одни занимаются вокалом профессионально, другие просто любят петь. Но результат конкурса часто оказывается непредсказуем.

Теперь жюри предстоит решить, кто представит Челябинскую область на федеральном уровне. В числе претендентов и кыштымские исполнители.